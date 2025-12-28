به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این برنامه، ضمن معرفی ماهواره‌های «کوثر»، «ظفر» و «پایا»، موضوعاتی، چون چیستی ماهواره، انواع ماهواره‌برها، تفاوت ماهواره‌های سنجشی و تصویربرداری، بررسی ماهواره‌ها و ماهواره‌بر‌های جهانی با نگاهی به پیروزی‌ها و شکست‌ها، و همچنین تاریخچه پرتاب ماهواره‌های ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد که با حضور و تحلیل پژوهشگران فناوری فضایی همراه خواهد بود.

برنامه «چرخ» با هدف تبیین علمی دستاورد‌های ملی و ارتقای آگاهی عمومی، می‌کوشد مخاطبان را با تحولات راهبردی حوزه فضایی کشور همراه سازد.

مجله علم و فناوری «چرخ» روز‌های یکشنبه تا سه‌شنبه هر هفته ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ روی آنتن می‌رود.