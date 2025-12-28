انگلیس یک گام دیگر به سوی خدمت سربازی برای دختران و پسران

انگلیس یک گام دیگر به سوی خدمت سربازی برای دختران و پسران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ رسانه‌های انگلیس می‌گویند دولت امیدوار است در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده از تهدید ارتش روسیه، با این تصمیم بتواند نیروی لازم را برای ارتش این کشور فراهم کند و برای تحقق این هدف در پی آن است که جوانان را به پیوستن به نیرو‌های نظامی این کشور علاقه‌مند کند.

بر اساس گزارش‌هایی که پیش‌تر در انگلیس منتشر شد جوانان در این کشور علاقه‌ای به عضویت در نیرو‌های مسلح ندارند.

کارشناسان مستقل، پیشینه حملات این کشور به افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و دخالت‌های نظامی در دیگر کشور‌ها را که به ویرانی‌های گسترده و قتل صد‌ها هزار نفر از جمله زنان و کودکان منجر شد از جمله علت‌های رویگردانی مردم برای پیوستن به ارتش این کشور می‌دانند.

به عقیده آنان افشای کمک و تعامل نزدیک وزارت دفاع انگلیس با رژیم اسرائیل مهمترین موضوعی است که نه تنها جوانان را از پیوستن به ارتش باز می‌دارد بلکه شماری از نظامیان این کشور را نیز در اعتراض به این رویکرد به استعفا واداشته است.

به گزارش اسکای نیوز دولت انگلیس اوایل امسال طرح سربازی غیر اجباری را اعلام کرد که هدف آن علاقه‌مند کردن نوجوانان بیشتر به خدمت در نیرو‌های مسلح است.

این طرح قرار است از حدود دو ماه دیگر برای افراد زیر ۲۵ سال برای دوره‌های آموزشی تا دو سال آغاز شود، وزارت دفاع انگلیس در نظر دارد سالانه هزار نفر را با اجرای این طرح وارد ارتش کند.

مقامات دولتی هدف از اجرای طرح سربازی در این کشور را تامین نیروی انسانی مورد نیاز ارتش انگلیس و آشنایی جوانان با زندگی نظامی عنوان کرده‌اند با این امید که آنها تصمیم بگیرند پس از آن به خدمت در ارتش ادامه دهند.

بر اساس طرح دولت که در رسانه‌های این کشور منتشر شده است در طرح ارتش، سربازان تازه وارد ۱۳ هفته آموزش پایه را به عنوان بخشی از یک دوره کارآموزی دو ساله تجربه می‌کنند، در حالی که طرح نیروی دریایی یک سال طول می‌کشد و مهارت‌های دریایی را ارائه می‌دهد که می‌تواند در سایر حرفه‌های دریانوردی نیز به کار گرفته شود.

طرح نیروی هوایی سلطنتی کمتر توسعه یافته است و گفته می‌شود که این شاخه در حال بررسی گزینه‌های مختلف است و هنوز جزئیات ورود به آن فاش نشده است.

همزمان با درج این اخبار در رسانه‌های انگلیس جان هیلی وزیر دفاع انگلیس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این طرح به جوانان بریتانیایی طعم مهارت‌ها و آموزش‌های خارق‌العاده‌ای را که در سراسر ارتش، نیروی دریایی سلطنتی و نیروی هوایی سلطنتی ارائه می‌شود، خواهد چشاند.

وی افزود: همانطور که جوانان در مورد آینده خود بحث می‌کنند، من می‌خواهم فرصت‌ها در نیرو‌های مسلح ما بخشی از گفتگوی آنها باشد و این بخشی از عزم ما برای پیوند مجدد جامعه با نیروهایمان و سوق دادن رویکردی جامع به دفاع از ملت ماست.

به نوشته رسانه‌های انگلیس، کارشناسان دفاعی مدتی است هشدار می‌دهند خطر‌هایی که اکنون این کشور با آن مواجه است، به علت اینکه برای عموم مردم فوری و فوری به نظر نمی‌رسند، دست کم گرفته می‌شوند.

روسای ارتش سعی کرده‌اند با هشدار‌های تکان‌دهنده درباره لزوم حضور «پسران و دختران» در جنگ با این موضوع مبارزه کنند.