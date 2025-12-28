شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود ذخایر آب در کلانشهر تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم خیابان رسالت، میدان امام حسین، کوی لاله، جلالیه، شهرک رازی و ساختمان سنگی میرساند در ساعات ظهر روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۷ احتمالاً با کمبود فشار آب یا قطعی آب مواجه خواهند شد بنابراین ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.