پخش زنده
امروز: -
وزیر معادن افغانستان از علاقه شرکتهای ایرانی برای سرمایه گذاری در بخش معادن این کشور استقبال کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت معادن افغانستان در بیانیهای اعلام کرد: ملا هدایت الله بدری وزیر معادن افغانستان در دیدار با علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در افغانستان ضمن استقبال از علاقه شرکتهای ایرانی برای سرمایه گذاری در این کشور گفت: افغانستان همکاریهای لازم را در این زمینه انجام میدهد.
بیگدلی، امنیت و منابع غنی معدنی در افغانستان را فرصت مناسبی برای توسعه همکاریهای دوجانبه دانست و همچنین از علاقهمندی شرکتهای ایرانی برای سرمایهگذاری در معادن آهن و نفت خبر داد.
در این دیدار، هر دو طرف در مورد تقویت همکاریهای اقتصادی و توسعه روابط دوجانبه در زمینههای مختلف به ویژه سرمایهگذاری در منابع معدنی این کشور بحث و تبادل نظر کردند.