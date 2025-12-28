پخش زنده
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دستورکار گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره کلیات این لایحه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موارد زیر نیز در دستورکار امروز نمایندگان مجلس قرار دارد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری