به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امروز یکشنبه هفتم دی ۱۴۰۴، هفتم رجب ۱۴۴۷ و بیست و هشتم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۸ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۵ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۳ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۶ دقیقه است.
اذان صبح فردا دوشنبه هشتم دی ساعت ۵ و ۴۸ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۳ دقیقه ثبت شده است.