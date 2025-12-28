پخش زنده
استاندار کرمانشاه گفت: یکی از بانکها به دلیل ترک فعل در حوزه پرداخت تسهیلات به دستگاه قضایی معرفی شده و باید پاسخگو باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار کرد: سایر بانکها نیز باید تلاش کنند به تعهدات خود در حوزه اشتغال و سرمایهگذاری عمل کنند تا دچار چنین مسائلی نشوند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در حوزههای گردشگری، کشاورزی، تجارت، صنعت و معادن گفت: توسعه زمانی متوازن است که همه ابعاد آن بهصورت همزمان پیش برود. هنر مدیریت استان این است که ظرفیتهای نهفته و خفته را شناسایی و وارد چرخه تولید کند تا در خدمت اقتصاد و افزایش تولید ناخالص داخلی قرار گیرد.
وی معادن را یکی از ظرفیتهای کمنظیر استان دانست و افزود: گزارش ارائهشده در این جلسه جامع و دقیق بود و نشان میدهد بخش معدن هم متقاضیان خوبی دارد و هم هزینهبر نیست، اما بازدهی بالایی دارد. لازم است نگاه جدیتری به حوزه معادن داشته باشیم، چرا که میتواند تحولات مثبتی در اقتصاد استان ایجاد کند.
دکتر حبیبی عمده چالشهای حوزه معادن را مسائل حقوقی و معارضات اجتماعی عنوان کرد و گفت: بیشتر معادن در اراضی ملی و اطراف روستاها قرار دارند و حل این مسائل نیازمند ورود جدی فرمانداران است. نقش فرمانداران در حل و فصل معارضات اجتماعی و حقوقی بسیار اثرگذار است و اگر این مشکلات برطرف شود، بیشترین و سریعترین منفعت آن به مردم همان مناطق خواهد رسید.
وی از فرمانداران خواست گزارش کامل معادن هر شهرستان را دریافت کرده و با اولویتبندی، موضوعات مربوط به معارضات اجتماعی و حقوقی را در دستور کار قرار دهند و با همکاری دستگاههای مرتبط، آنها را حل و فصل کنند.
استاندار کرمانشاه بر لزوم تقویت ارتباط سازمان نظام مهندسی معدن با مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: این ارتباط باید مستمرتر و جدیتر شود. برگزاری جلسات و کارگروههای مشترک بیشتر میتواند به حل مسائل این بخش کمک کند.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از واحدهای معدنی، از ایجاد زنجیره کامل تولید و اشتغالزایی چندصد نفره در برخی واحدها بهعنوان نمونههای موفق یاد کرد.
دکتر حبیبی خواستار اختصاص حداقل یک همت تسهیلات از محل مصوبات سفر رئیسجمهور برای حمایت از بخش معدن شد و افزود: این بخش کمهزینه، پربازده و دارای بیشترین خروجی اقتصادی است و باید بهطور جدی دیده شود و همچنین لازم است ظرفیتهای معدنی استان برای جذب سرمایهگذار بهطور گسترده اطلاعرسانی و فراخوان سرمایهگذاری صادر شود.
وی در ادامه به موضوع واردات ماشینآلات راهسازی، معدنی و عمرانی اشاره کرد و گفت: با توجه به مجوزهای صادرشده از سوی دولت، گمرک و منطقه آزاد باید همکاری کامل داشته باشند تا بستر لازم برای واردات این ماشینآلات فراهم شود و در پروژههای عمرانی، راهسازی و معادن مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان را اقدامی ضروری دانست و افزود: هدف این همایش صرفاً معرفی فرصتها نیست، بلکه جذب واقعی سرمایهگذار است. دبیرخانه دائمی این همایش میتواند در مرکز خدمات سرمایهگذاری استان مستقر شود و اتاق بازرگانی و منطقه آزاد نقش پررنگتری در برگزاری آن داشته باشند، چرا که محور اصلی این همایش بخش خصوصی است.
وی دو ظرفیت مهم دیگر استان را تولیدات گلخانهای و آبزیپروری عنوان کرد و گفت: برای اقتصادی و صادراتمحور شدن کشاورزی، ناچار به توسعه کشتهای گلخانهای هستیم. عملکرد استان در این حوزه هنوز قابل دفاع نیست، هرچند حرکتهایی آغاز شده است. در حوزه آبزیپروری نیز استان در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تن ظرفیت تولید دارد که باید به بیش از ۳۰ هزار تن افزایش یابد و حتی بنا به نظر مسئولان ملی، کرمانشاه ظرفیت تولید تا ۵۰ هزار تن آبزیان را نیز داراست.
دکتر حبیبی خواستار قرار گرفتن این دو موضوع در دستور کار جدی کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شد تا حمایتها و اقدامات لازم برای توسعه آنها انجام شود.