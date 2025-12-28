پخش زنده
امروز: -
مدیر فرآوری شرکت گل گهر سیرجان از طراحی نرمافزار بومی بالانس فنهای صنعتی بدون وزنه آزمایشی برای بالا بردن بهره روی در توسعه صنعت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر فرآوری شرکت گل گهر گفت: واحد پایش وضعیت مدیریت فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با تمرکز بر تکنولوژیهای روز دنیا و بهرهگیری از توان متخصصان داخلی، موفق شد «نرمافزار بومی بالانس فنهای صنعتی بدون وزنه آزمایشی» را طراحی و پیادهسازی کند.
محمدحسن شکاری افزود: با طراحی و اجرای این نرم افزار، زمان تعمیرات تجهیزات دوار کاهش چشمگیری پیدا کرده که صرفهجویی قابلملاحظهای در تولید را به همراه داشته است و این دستاورد در چهاردهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی در دانشگاه صنعتی شریف نیز مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفته است.
وی، همچنین از طراحی «نرمافزار بومی الایمنت محورهای دوّار» با قابلیتهای عملیاتی منحصربهفرد، در واحد پایش وضعیت مدیریت فرآوری شرکت گل گهر خبر داد که علاوه بر کاهش هزینهها و حذف وابستگی به دستگاهها و نرم افزارهای محدود خارجی، منجر به کاهش توقفات اضطراری و ارتقای بهره وری تولید نیز شده است.
وی از دیگر دستاوردهای تأثیرگذار در واحد پایش وضعیت مدیریت فرآوری را توسعه کدهای پیشبینی عمر باقیمانده تجهیزات، مبتنی بر هوش مصنوعی اعلام کرد و گفت: با این دستاورد، امکان پیش بینی دقیق خرابی در تجهیزات حیاتی به منظور برنامه ریزی هوشمند توقفات فراهم شده است.
مدیر فرآوری شرکت گل گهر ادامه داد: در همین راستا، مطالعه موردی «پیشبینی عمر بیرینگهای آسیای گلولهای خطوط کنسانتره» شرکت گل گهر به عنوان مقاله برگزیده در سیزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی دانشگاه شریف ارائه و نتایج آن در نشریه این کنفرانس چاپ شده است.