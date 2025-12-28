پخش زنده
شاخص کیفی هوا در خرمشهر در وضع قرمز و در آبادان در وضع نارنجی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز، یکشنبه هفتم دی ماه در خرمشهر با ۱۵۸، کارون با ۱۵۴، اهواز با ۱۵۳، ملاثانی با ۱۵۲، هویزه با ۱۵۳، سوسنگرد با ۱۶۲، شوشتر با ۱۵۴، دزفول با ۱۵۵ و شوش با ۱۶۰ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع قرمز و ناسالم هوا در این شهرستانها است.
همچنین آلودگی هوا در شهرهای آبادان با ۱۳۵، شادگان با ۱۲۳، ماهشهر با ۱۱۲، هندیجان با ۱۲۲، بهبهان با ۱۳۴، هفتکل با ۱۱۵ و باغملک با ۱۱۲ میکروگرم بر مترمکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای تمامی گروههای حساس گزارش شده است.
براساس دادههای این سامانه شهرهای آغاجاری، رامهرمز، دزپارت، اندیکا، لالی و اندیمشک در وضعیت زرد و قابل قبول و شهرهای ایذه و مسجدسلیمان در وضع سبز و پاک قرار گرفتند.