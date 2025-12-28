به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره به آغاز کشت دانه روغنی کاملینا در سطح ۵ هکتار از اراضی حوزه عمل مرکز سردشت دزفول، گفت: این طرح در راستای پایداری تولید در اراضی دیم و با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود الگوی کشت دیمزار‌ها اجرا شده است.

وی افزود: کشت کاملینا در روستا‌های توت علیا و ایسپره انجام شد و مورد استقبال کشاورزان منطقه قرار گرفته است.

قمرزاده اظهار داشت: دانه روغنی کاملینا در مقایسه با کلزا، نیاز آبی و کودی بسیار کمتری دارد و در برابر شرایط سرمای زمستان مقاومت بالاتری از خود نشان می‌دهد از این رو یکی از گزینه‌های مناسب برای کشت در اراضی دیم سرد و نیمه‌خشک به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول ادامه داد: میزان بذر مصرفی در این طرح ۱۰ کیلوگرم در هر هکتار بوده که به‌صورت رایگان و ترویجی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا زمینه آشنایی عملی آنان با مزایای اقتصادی و اکولوژیکی این گیاه فراهم شود.

وی هدف از اجرای این طرح را گسترش کشت دانه‌های روغنی سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی و حمایت از کشاورزان عنوان کرد و گفت: نتایج اولیه این طرح می‌تواند مبنای گسترش کشت کاملینا در سایر مناطق دیم شهرستان دزفول در سال‌های آینده باشد.

گفتنی است؛ سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در دزفول تولید می‌شود.