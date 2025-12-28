تا ساعت ۶:۳۰ امروز؛
اعلام میزان بارشهای اخیر در استان کهگیلویه وبویراحمد
مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد میزان بارش باران در سپیدار بویراحمد را ۳۵ میلی متر عنوان کرد.
بر اساس اعلام این مرکز تاکنون در سپیدار ۳۵، سرآب تاوه ۲۷، جاورده ۲۶، ماهورباشت ۲۰، قلعه دختر ۲۰، دشتروم ۱۹، لنده ۱۸، موشمی زیلایی ۱۷، چشمه جیوری میان تنگان ۱۶، گنجگون ۱۵.۸، یاسوج فرودگاه ۱۵.۵، سرفاریاب ۱۵.۵، سیرون شبلیز ۱۵، یاسوج دولت آباد ۱۴.۵، کالوس ۱۴.۵، بوستان ۱۴، گنجهای ۱۳.۳، لیراب ۱۳و وزگ ۱۲ میلی متر باران بارید.
همچنین در دیشموک ۹، درغک ۱۱، منصورخانی کاکان ۱۱، امامزاده علی ۱۰، سراب ننیز ۸، سوق ۷.۵، تنگ رواق ۷، دوگنبدان ۷.۲، سی سخت ۶.۹، دهدشت ۶.۷
پراشکفت ۶، کریک ۶، تل گاه ۶، دیل ۶، چیتاب ۵.۲، برم سبز ۵، پاتاوه ۴ و لیکک ۳.۱ میلیمتر باران بارید.