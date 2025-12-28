پخش زنده
امروز: -
یکصدمین سالروز زنده یاد استاد باستانی پاریزی در سیرجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمد معتمدیزاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی دراین مراسم گفت: یکی از وظایف ما پاسداشت و نکوداشت بزرگانی است که برای آب و خاک این مملکت زحمت کشیدند و باید آنها را قدر بدانیم و برای آنها چنین مراسماتی بزرگداشتی برگزار کنیم. معتمدی زاده افزود: یکی از افتخارات ما مردم سیرجان وحتی استان کرمان به بزرگانی همچون باستانی پاریزی است، زیرا آنها از درد ورنج مردم مینوشتند و برای همین همیشه جاویدان خواهند بود.
نماینده مردم سیرجان وبردسیر در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: ما باید برای بزرگانی که در کشور و هرجایی از این سرزمین کارهای بزرگی انجام دادند و میدهند چنین همایشهایی را تا وقتی که در قید حیات هستند برگزار نماییم تا دیگران بدانند اگر کسی کار بزرگ وفاخری را انجام دهد قطعا مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.
همچنین فرماندارویژه شهرستان سیرجان در مراسم آغازبکار همایش پاسداشت یکصدمین سالروز زنده یاد باستانی پاریزی، از این مسئولیت به عنوان حفظ نسبت درست با تاریخ، روایت و زبان فارسی نام برد و گفت: استاد باستانی پاریزی مورخ مردم بود؛ مورخ جزئیات فراموش شده، روایتهای در حاشیه مانده و صداهایی که معمولا در تاریخ رسمی شنیده نمیشوند.
سید رحیم رضوی نسب افزود: دکتر باستانی با نوشتن کتاب به زبان مردم خود را در دل انسانهای صاف وبی آلایش جا داده بود وبه لحاظ سبک نوشتاری روان وقابل فهم آثارش زنده نگه داشته شد و آنها را از زمانه خود فراتر برده است.
در این همایش اساتیدی از کشورهای افغانستان، پاکستان و همچنین اساتید تاریخ دانشگاههای کشور نیز در این مراسم حضور داشتند.