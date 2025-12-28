پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۷ دی را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای فرانسه
ماریان
- درگیریهای رژیم اسرائیل با فلسطین، لبنان، عراق و... در خاور میانه بحرانهای نامحدود، با قدمت بیش از یک قرن
لوفیگارو
- دیدار ترامپ با نتانیاهو... ایران و غزه، در مرکز گفتوگوها هستند
لوپوئن
- وزارت دادگستری ایتالیا تعداد زیادی از انجمنها و موسسات حامی فلسطین را تحت تعقیب قرار میدهد. این وزارتخانه کمکهای انسان دوستانه به مردم غزه را به معنی کمک به حماس تلقی کرده است
فوروم میلیتر
- کسی باور نمیکرد آلمان چنین سلاح ضد پهپادی تولید کند. موشک دفانس ایر، بهترین سلاح اروپایی در برابر تهدیدها
وست فرانس
- فرانسه میتواند نخستین تولید کننده گاز سبز در اروپا شود. شرکت گازوتک فرانسه برای حمل و نقل دریایی گاز سبز تولد کند
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
سان
- جین تورویل و کریستوفر دین، چهرههای نامدار اسکیت نمایشی، قرار است در فهرست افتخارات سال نو پادشاه، به ترتیب نشان بانو و نشان شوالیه دریافت کنند
ساندی اکسپرس
- کمی بیدنوک اعلام کرده است که ریچل ریوز به این علت در سمت وزارت دارایی باقی مانده که برکناری او بهمعنای سقوط سیاسی استارمر خواهد بود
میل آن ساندی
- اقدامات امنیتی بسیار شدید پیرامون محل سکونت جدید شاهزاده ویلیام در ویندزور، موجی از نارضایتی و خشم عمومی را برانگیخته است
ساندی تلگراف
- این روزنامه مدعی شده است استارمر از ورود فردی با سابقه یا گرایشهای افراطی اسلامگرا به بریتانیا استقبال کرده است
ساندی میرور
- بر اساس یک نظرسنجی تازه، اکثریت شهروندان بریتانیا خواهان ممنوعیت استفاده افراد زیر شانزده سال از شبکههای اجتماعی هستند
ساندی پیپل
- یک افسر پیشین نیروهای ویژه هشدار داده است قانونی که امکان پیگرد قضایی نظامیان سابق را در پروندههای مربوط به درگیریهای قدیمی ایرلند شمالی فراهم میکند، میتواند امنیت کشور را به خطر بیندازد
آبزرور
- تمرکز اصلی گزارش بر اوکراین است؛ جایی که قرار است ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ در فلوریدا دیدار کنند
ساندی تایمز
- استارمر با وجود اطلاع از سوابق بحثبرانگیز یکی از مشاوران پیشین خود، او را برای دریافت عنوان اشرافی معرفی کرده است؛ فردی که پیشتر در حمایت انتخاباتی از سیاستمداری متهم به جرایم جنسی علیه کودکان نقش داشته است
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
- ساخت مسکن مناطق زلزله زده طی سه سال به اتمام رسید، ۴۵۵ هزار و ۳۵۷ زندگی جدید از نو آغاز شد
- آیا هدف از به رسمیت شناختن سومالی لند، ترکیه است؟
صباح
- ۱۷ سلبریتی دیگر به اتهام مصرف مواد مخدر بازداشت شدند
- اردوغان: از پس غیرممکن برآمدیم/ ساخت ۴۵۵ هزار مسکن برای زلزله زدگان در عرض دو و نیم سال
- باغچلی: اردوغان سلیمانِ امروز است
- فراخوان اجتماع بزرگ در استانبول برای غزه
نفس
- کجای این عدالت است؟ در مصاحبه استخدامی میپرسند: عدالت چیست؟
- بازداشت ۱۷ سلبریتی دیگر به اتهام مصرف مواد مخدر
سوزجو
- پائینترین حقوق بازنشستگی در سال جدید ۱۸ هزار و ۹۲۷ لیر میشود
- باغچلی: اردوغان سلیمانِ زمان ماست
- بی عدالتی در سیستم مصاحبه استخدامی بیداد میکند
جمهوریت
- اوزگور اوزل: برای ساقط کردن پهپاد سرگردان، دو ساعت منتظر دستور بودند
- واکنشها به دادههای سلیقهای سازمان آمار در آستانه افزایش حقوق بازنشستگان
تورک گوون
- اردوغان: به وعدهمان عمل کردیم، ساخت ۴۵۵ هزار مسکن برای زلزله زدگان تمام شد
- افزایش بازرسی از اصناف و مارکتها بدلیل افزایش خودسرانه قیمتها
ترکیه
- مصرف آب هوش مصنوعی بیشتر از انسان شد
- اردوغان: کسی نمیتواند جلوی ترکیه بزرگ را بگیرد
- قسد: سوریه به پایان راه رسید: یا کنار برو یا ریشه کن میشوی
- تحریک اسرائیل علیه ترکیه از طریق به رسمیت شناختن سومالیلند
- پلاستیک دستی سوپرمارکتها در سال جدید یک لیر میشود
- سال ۲۰۲۵ سال ماراتن فیدان بود، ۷۳ دیدار با مقامات خارجی در ۵۰ کشور
ینی شفق
- ساخت ۴۵۵ هزار مسکن برای زلزله زدگان بهاتمام رسید
- باغچلی: اردوغان سلیمانِ زمانه ماست
- نیروهای قسد سوریه بدنبال تنش هستند
- واکنشها به اقدام اسرائیل نسل کش در باره سومالیلند
قرار
- قانون جدید عفو محکومان موجب پشیمانی نشود
- به رسمیت شناختن سومالیلند، برای احاطه کردن ترکیه است
- درگیری عربستان و امارات در یمن بالا گرفت
- اردوغان: ترکیه به حزب قوی عدالت و توسعه نیاز دارد
آکشام
- غرور قرن برای ترکیه: ساخت ۴۵۵ هزار مسکن برای زلزله زدگان به پایان رسید
- اردوغان: میگفتند نمیتوانید، اما در عرض سه سال تمام کردیم
- هدف سومالیلند مشخص شد: تبعید یک میلیون فلسطینی به آفریقا
- سن اعتیاد به شرطبندی به ۱۴ سالگی رسید
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«داون نیوز»
- سراج الدین حقانی: درهای مذاکرات با پاکستان باز است
- حزب تحریک انصاف: هیچ ارتباطی با اظهارات تهدید آمیز یک زن در اجتماع خیابانی انگلیس نداریم
- ایتالیا از ۱۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان پاکستانی خبر داد
«آج نیوز»
- نشریه بینالمللی: تنش ماه می ۲۰۲۵ باعث شد جهان قدرت ارتش پاکستان را ببیند
- پوتین: اگر اوکراین قصد صلح نداشته باشد، روسیه قدرت بیشتری نشان میدهد
- پاکستان: به رسمیت شناخته شدن سومالی به عنوان کشور مسلمان از سوی اسرائیل را نمیپذیریم
- عملیات ارتش پاکستان در پنجگور ایالت بلوچستان منجر به هلاکت ۴ تروریست شد
«دیلی جنگ»
- حکمران ایالت پنجاب: عمران خان همچنان به دنبال سیاست هرج و مرج و خشونتهای خیابانی است
- رئیس جمهور ایران: از لحاظ دفاعی بیشتر از هر زمان دیگر قدرتمند و آماده هستیم
- وزیر خارجه پاکستان از تایید اخبار اعزام نیرو به غزه خودداری کرد
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- اتحاد اسرائیل و اتیوپی امنیت مصر و جهان عرب را تهدید میکند
- قاهره به رسمیت شناختن نهادهای موازی که حاکمیت سومالی را نقض میکنند، محکوم میکند
- حضور تلآویو در نزدیکی باب المندب، راه را برای تجزیه کشورها باز میکند
- مصر بزرگترین نیروگاه خورشیدی را در جیبوتی افتتاح کرد
روزنامه الشروق
- مصر به رسمیت شناختن یکجانبه سومالیلند توسط اسرائیل را محکوم کرد
- آلمان از تجزیه و تحلیل جعبه سیاه هواپیمای حامل رئیس ستاد ارتش لیبی و همراهانش عذرخواهی کرد
- بمباران هوایی، زمینی و دریایی غزه توسط اسرائیل
- ائتلاف حمایت از مشروعیت: با هر اقدامی که کاهش تنش در یمن را تهدید کند، برخورد خواهیم کرد
- وزیر امور خارجه: هرگونه اقدامی که وحدت سرزمینهای فلسطینی را تهدید کند، رد میکنیم
روزنامه الوفد
- غزه، یمن و سومالی در صدر دستور کار مذاکرات بین وزرای امور خارجه مصر و کویت
- یک نوع جدید آنفلوانزای جهان را وحشتزده کرده است
- اعتراضات مردمی خواستار انتشار نتایج تحقیقات در مورد قتل رئیس ستاد ارتش لیبی
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- حکومت افغانستان در پیامی به مناسبت سالروز حمله شوروی سابق به خاک افغانستان، این تجاوز را محکوم کرد
- وزیر امور خارجه افغانستان: افغانستان باید مرکز اقتصاد و اتصال منطقه باشد
- ساخت یک شهرک جدید برای مهاجران افغان در قندهار
- غزه، صحنه تنشهای جدید دیپلماتیک
پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»
- اختصاص ۲۰۰ هکتار زمین برای ساخت شهرک جدید دارو سازی در حومه کابل
- وزارت خارجه افغانستان انفجار در مسجدی در سوریه را محکوم کرد
- تردد دو هزار و ۵۰۰ شهروند خارجی در یک ماه گذشته در افغانستان
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- مرکز خبرنگاران افغانستان: در سال جاری میلادی ۲۰۵ مورد خشونت و نقض آزادی رسانه را ثبت کردهایم
- عراقچی: در افغانستان باید همه مردم حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند
- طالبان، حمله به یک مسجد را در سوریه محکوم کرد
- متقی: تحقیقات لازم درباره حملات اخیر در مرز افغانستان با تاجیکستان را آغاز کردهایم
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- بیش از ششصد خانواده مهاجر افغان روز گذشته به افغانستان بازگشتند
- نماینده دولت سابق افغانستان در سازمان ملل: فساد و تبعیض در حکومت طالبان افزایش یافته است
- عراقچی: تهران تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته است
- صادرات ازبکستان به افغانستان ۴۱ درصد افزایش یافت
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
- تقویت همکاریهای چین و آلمان در میان چشم اندازهای چالش برانگیز جهانی
- وزیر خارجه چین با وزرای خارجه کامبوج و تایلند در یونان دیدار میکند
- زلزلهای به بزرگی ۶.۶ ریشتر در آبهای تایوان رخ داد
- ایران از توافق مبادله زندانیان بین طرفهای درگیر یمن استقبال میکند
- ایران کشتی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را توقیف کرد
- دبیرکل سازمان ملل حمله تروریستی به مسجدی در سوریه را محکوم کرد
- مادورو: جنگ آمریکا با ونزوئلا به خاطر غارت منابع ماست
گلوبال تایمز
- سود شرکتهای بزرگ صنعتی چین در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۵، یک دهم درصد افزایش یافت
- خرید غلات پاییزی در سراسر چین از ۲۰۰ میلیون تن فراتر رفت / ۳۲ میلیون تن افزایش نسبت به سال قبل
- رونمایی رسانهای از موشکهای مافوق صوت YJ-۲۰ از ناوشکن بزرگ نوع ۰۵۵ چین
- کشف یک سازمان جاسوسی خارج از کشور برای هدف قرار دادن کارمند مرتبط با ارتش چین
- چین اصلاح قانون تجارت خارجی را تصویب کرد
- نخستوزیر سابق ژاپن: با داشتن سلاح هستهای، ژاپن ناگزیر از پیمان انپیتی خارج میشود
سی جی تی ان
- ۲۰۲۵؛ سال تعمیق همکاریهای چین-اندونزی در مسیر جامعهای با آینده مشترک
- تایلند و کامبوج بیانیه مشترکی درباره آتش بس امضا کردند
- زمان برگزاری «دو نشست» سال ۲۰۲۶ چین اعلام شد
- بانک مرکزی: مخاطرات مالی چین بهطور کلی تحت کنترل است
- مقیاس صنعت اصلی هوش مصنوعی چین در سال ۲۰۲۵ از یک تریلیون یوان فراتر رفت
- رکوردشکنی بودجه دفاعی ژاپن در سال ۲۰۲۶؛ شتابگیری آشکار احیای نظامیگری
- نرخ تورم نقطهای خوراکیها در ایران به ۷۲.۳ درصد رسید
چاینا دیلی
- مردم نام موشهای فضایی چین را انتخاب میکنند
- سرمایه گذاری خارجی در سین کیانگ به یک تریلیون یوان رسید
- قانونگذاران چینی قانون تجارت خارجی را تصویب کردند
- چین به دنبال بازخورد عمومی در مورد پیش نویس قوانین خدمات هوش مصنوعی انسان نما است
روزنامه مردم
- موزه کاخ پکن پس از یک دهه بازسازی، دوباره بازگشایی میشود
- سفر هیئت حزب کمونیست چین به کامبوج و لائوس
- مجلس قانونگذاری ملی چین جلسه سالانه خود را در پنجم مارس برگزار میکند
- ژاپن در جامعه بین المللی به یک مشکل ساز تبدیل شده است