پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان رضوی گفت: باید فضاهای نقالی و شاهنامه خوانی را در مشهد گسترش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری شنبه شب در نشست شنبههای گفتوگو با موضوع نقالی خوانی و شاهنامه خوانی افزود: به جای یک مکان، دهها مکان برای نقالی و شاهنامه خوانی باید داشته باشیم و این حوزه را باید در پارکها و سایر فضاهای عمومی گسترش داد.
او با تاکید بر انجام کارهای جدید و تشکیل گروههای مردم نهاد برای پیشبرد امور در این راستا، افزود: نکتهای که امروز در خراسان رضوی باید به آن توجه کرد این است که داشتههایمان در استان بسیار ارزشمند و گران سنگ است، بنابراین با بهره گیری درست باید اتفاقاتی خوبی را برای استان رقم بزنیم.
این مسئول با بیان اینکه در سرزمین خراسان عرفا، حکما و اندیشمندان و شعرای بزرگی همچون فردوسی مدفون هستند، اما برای معرفی و شناساندن آنان کم کار کردیم؛ لذا بایستی یک ساختار، سازمان و یک طراحی را باید انجام بدهیم که قائم به افراد نباشد.
وی تصریح کرد: بارها در خصوص خراسان به عنوان حوزه تمدنی کشور صحبت کرده و گفتهایم که توقع و انتظارات زیادی از خراسان رضوی و مشهد است و این استان باید در تمامی حوزهها باری از دوش کشور بردارد.
مظفری ادامه داد: لذا اگر چه عقب ماندگی ها، موانع و مشکلات زیادی داریم و غفلتهایی صورت گرفته و به داشتههایمان اصلا توجه نکردیم، اما امروز هم مسئولیت و رسالت سنگینی داریم و باید کارهای بزرگی انجام بدهیم و در تمام عرصهها الگو باشیم.
استاندار خراسان رضوی گفت: باید همه با هم یک تصمیم در خراسان که مهد تمدن است، بگیریم چرا که ایران از خراسان و مشهد به عنوان حوزه تمدنی توقع دارد.
وی ادامه داد: فرهنگ یک اولویت است چرا که ما اگر بخواهیم مسایل دیگر کشور و استان را حل کنیم باید از مسیر فرهنگ و این حوزه به آنها برسیم.
استاندار خراسان رضوی خطاب به هنرمندان حاضر در جلسه گفت: از شما عزیزان میخواهیم که در حوزه ترویج و گسترش فرهنگ، با تشکیل مجموعههای مردم نهاد توانمند و بر اساس تجربه و علم و دانش خود، ایده ها، طرحها و راهکارهای مناسب خود را پیشنهاد دهید تا ما به عنوان بخشی از دولت به عملیاتی شدن آن کمک کنیم.
مظفری افزود: خردسرای فردوسی، جمعه این هفته بیستمین سالگرد تاسیس خود را جشن میگیرد که تاسیس این مجموعه کاری بسیار خوب است و به موضع فرهنگ میپردازد.
وی ادامه داد: درباره فردوسی و ظرفیتهای عظیمی که در این خصوص وجود دارد باید فیلم ساخت و یا از هنرهای جدید همچون ساخت پویانمای در این زمینه بهره برد و از این طریق اقتصاد هنر را ارتقا بخشید.
مظفری عنوان کرد: همه باید به هم کمک کنیم و کنار هم قرار بگیریم و یک هم افزایی و یک حرکت را آغاز کنیم چرا که خراسان دارای ظرفیت عظیمی همچون نیروی انسانی است و باید از آن بهره جست.
وی افزود: هیچ جای دنیا مثل خراسان نیست که این همه شخصیتهای بزرگ و برجسته در یک جا جمع شده باشند.