

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس سازمان اورژانس بابل، از انجام ۲۹ هزار و ۷۸۲ مأموریت توسط نیرو‌های اورژانس در ۹ ماه امسال خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۳.۲٪ افرایش داشته است.

دکتر ابوالقاسم لعلی افزود: از این تعداد، ۱۱ هزار و ۷۰۵ مأموریت در مناطق شهری، ۱۷ هزار و ۹۴۴ مأموریت در محور‌های جاده‌ای و ۱۳۳ مأموریت بین مراکز درمانی انجام شده است.

او ادامه داد: در مجموع ماموریت‌های اورژانس ۱۳ هزار و ۵۳۰ نفر به مراکز درمانی شهرستان بابل منتقل شدند که افزایش ۱۵درصدی نسبت به سال قبل داشته است





رئیس سازمان اورژانس بابل با بیان اینکه میانگین زمان رسیدن نیرو‌های اورژانس بر بالین بیماران در مأموریت‌های شهری ۸ دقیقه و در مأموریت‌های جاده‌ای ۱۳ دقیقه بوده است، گفت: ۶۰۱۲ مأموریت نیرو‌های اورژانس مرتبط با تصادفات بوده است





به گفته دکتر لعلی، پس از مأموریت‌های تصادفی که بیشترین فراوانی را دارد، مأموریت‌های قلبی با ۱۱۷۱ مورد، تنفسی با ۷۱۰مورد و مسمومیت با ۵۳۹ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.





او ادامه داد: تلفن‌های اورژانس بابل در ۹ ماه گذشته ۹۱ هزار و ۸۲۰ بار برای درخواست ماموریت یا دریافت خدمات به صدا درآمد.