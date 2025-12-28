پخش زنده
رطوبت هوا در هفتمین روز از فصل زمستان در آبادان به ۹۴ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی از اواخر امروز یکشنبه تا اواسط دوشنبه در اغلب مناطق و راههای مواصلاتی استان پیش بینی می شود.
محمد سبزه زاری افزود: هم اکنون میزان رطوبت در آبادان ۹۴ درصد و دید افقی ۶ هزار متر گزارش شده است.
در بیست و چهار ساعت گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۱۸ درجه و کمترین دما ۱۳ درجه سانتیگراد بوده است.
دمای کنونی هوا نیز ۱۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است.