به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی از اواخر امروز یکشنبه تا اواسط دوشنبه در اغلب مناطق و راه‌های مواصلاتی استان پیش بینی می شود.

محمد سبزه زاری افزود: هم اکنون میزان رطوبت در آبادان ۹۴ درصد و دید افقی ۶ هزار متر گزارش شده است.

در بیست و چهار ساعت گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۱۸ درجه و کمترین دما ۱۳ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا نیز ۱۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است.