مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال در استان با تسریع در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان میسر می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که با محوریت ارزیابی عملکرد نظام بانکی در حمایت از پروژه‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید برگزار شد، با ابراز ناخرسندی از روند بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: روند پرداخت کند و نامتناسب با مصوبات اعلام شده است.

وی با اشاره به اعتبارات مصوب سفر اخیر ریاست جمهوری به استان خوزستان افزود: مبلغ بیش از ۱۱ و نیم همت برای طرح‌های اشتغالزایی در نظر گرفته شده است و در این راستا از بانک‌ها خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات هستیم.

روانبخش ادامه داد: میزان واقعی تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان و طرح‌های موجود تاکنون با این حجم از اعتبار مصوب فاصله دارد و ادامه این روند نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بر ضرورت تسریع بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تأکید کرد و خواستار همکاری مؤثر بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تبدیل این اعتبارات مصوب به پروژه‌های عملیاتی و اشتغال‌آفرین شد.

وی بیان داشت: نتیجه تسریع در پرداخت تسهیلات باعث تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اشتغال در خوزستان می‌شود.