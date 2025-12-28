

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات انتخابی ماده کامپوند که در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، محمد معدن‌دار، فرهنگ خداپرست، آرمین پاکزاد، میلاد رشیدی، امیرمحمد رحیمی، امیر یزدانی، علی هلالیان و ابوالفضل سلطانی نژاد در بخش آقایان با کسب امتیاز لازم مجوز حضور در اردو تدارکاتی را کسب کردند.

همچنین در بخش بانوان ماده کامپوند گیسا بایبوردی، فاطمه باقری، شیوا بختیاری، بیتا عاشق زاده، سارا جلالی، فاطمه همتی، رونیا رضوی و لیلا شجاعی مجوز حضور در اردوی تدارکاتی را بدست آوردند.

اردوی تدارکاتی تیم ملی تیراندازی با کمان ماده کامپوند از دیروز آغاز شده و تا ۱۰ دی ادامه خواهد داشت.

تیم ملی تیراندازی با کمان قرار است در رقابت‌های جایزه بزرگ آسیا که اول فروردین ۱۴۰۵ در تایلند برگزار می‌شود، شرکت کند.