با بارش برف، کاهش محسوس دما و بروز یخبندان در برخی نقاط استان احتمال نزدیک شدن برخی گونهها به حاشیه شهرها و روستاها افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان گفت: با بارش برف، کاهش محسوس دما و بروز یخبندان در برخی نقاط استان، دسترسی حیاتوحش به منابع غذایی طبیعی محدود شده و به همین دلیل احتمال نزدیک شدن برخی گونهها به حاشیه شهرها و روستاها افزایش مییابد.
مشکینی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی و محیطزیستی از سوی شهروندان افزود: هرگونه غذارسانی به حیاتوحش در اطراف مناطق مسکونی، اگرچه ممکن است از روی دلسوزی انجام شود، اما در بلندمدت باعث تغییر رفتارطبیعی جانوران، وابستگی به انسان و افزایش تعارض میان انسان و حیاتوحش خواهد شد.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای این تعارضها تصریح کرد: نزدیک شدن حیاتوحش به سکونتگاههای انسانی میتواند هم برای شهروندان و هم برای خود جانوران خطرآفرین باشد و مدیریت نادرست این شرایط، زمینه بروز حوادث ناگوار را فراهم میکند.
در صورت مشاهده حیاتوحش، از مردم درخواست می شود از هرگونه رفتارخشونتآمیز، آزار یا اقدام به شکار خودداری کنند و موضوع را از طریق سامانه تلفن ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط نیروهای تخصصی صورت گیرد.