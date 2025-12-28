به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفار فرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: گزارشی مبنی بر خفگی کودک یک‌ساله در پی آتش‌سوزی منزل مسکونی در روستای «چِفتاب» از توابع لوداب، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

غفارفرد افزود: یک دستگاه آمبولانس از پایگاه «مله‌سبز» با حضور آقایان اسحاق صمدیان و هدایت پنداره به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اورژانس استان اضافه کرد: به علت شرایط نامساعد جوی و بارندگی شدید، آمبولانس در کیلومتری از مسیر در گل‌ولای گرفتار شد و باتوجه‌به عدم امکان تردد خودرو، امدادگران مسیر باقی‌مانده را به‌صورت پیاده طی کرده و پس از ساعت‌ها تلاش، به کودک دسترسی پیدا کردند.