تلاش ۳ ساعته اورژانس برای نجات جان کودک لودابی
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از نجات جان کودک لودابی پس از آتشسوزی منزل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفار فرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: گزارشی مبنی بر خفگی کودک یکساله در پی آتشسوزی منزل مسکونی در روستای «چِفتاب» از توابع لوداب، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
غفارفرد افزود: یک دستگاه آمبولانس از پایگاه «ملهسبز» با حضور آقایان اسحاق صمدیان و هدایت پنداره به محل حادثه اعزام شد.
رئیس اورژانس استان اضافه کرد: به علت شرایط نامساعد جوی و بارندگی شدید، آمبولانس در کیلومتری از مسیر در گلولای گرفتار شد وباتوجهبه عدم امکان تردد خودرو، امدادگران مسیر باقیمانده را بهصورت پیاده طی کرده و پس از ساعتها تلاش، به کودک دسترسی پیدا کردند.
غفار فرد اضافه کرد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، کودک به آمبولانس منتقل و در ادامه جهت ادامه درمان به درمانگاه لوداب تحویل داده شد.