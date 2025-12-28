در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ،تیم فوتبال گل گهر سیرجان به مصاف استقلال تهران می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان امروز از ساعت ۱۶:۳۰ در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران استقلال تهران در ورزشگاه شهر قدس میزبان تیم فوتبال گهر سیرجان است.

این بازی ابتدا قرار بود در ورزشگاه امام رضا (ع) شهر مشهد برگزار شود که در نهایت نهایی نشد و بازی در استادیوم شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

استقلال با ۲۲ امتیاز و یک بازی کمتر در رتبه پنجم است و با برتری در این دیدار می‌تواند تا رتبه سوم صعود کند.

گل‌گهر هم با ۲۰ امتیاز در رده هشتم قرار دارد و در صورت کسب پیروزی مقابل استقلال، تا رده چهارم صعود خواهد کرد.

مهدی تارتار، سرمربی گل‌گهر سیرجان در نشست خبری گفت: بازی مهم با تیم قابل احترام استقلال داریم.

دو تیم در جدول رده بندی نزدیک هستند و فاصله امتیازات کم است. بازیکنان خوبی داریم و تنها نگرانی ما زمین مسابقه است. از زیبایی‌های فوتبال اینگونه زمین‌ها کم می‌کنند.