مراسم رونمایی از ۲ کتاب هنری «سایههای خیال» و «برگزیده آثار مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی»، امروز یکشنبه ۷ دی در نگارخانههای برج آزادی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «سایههای خیال» به معرفی و مستندسازی مجموعه عروسکهای سایهای بنیاد رودکی اختصاص دارد؛ مجموعهای ارزشمند شامل ۱۸۲ عروسک با قدمتی بیش از یکونیم قرن که ۶۴ اثر منتخب آن برای نخستینبار در قالب موزهای مستقل در معرض دید عموم قرار میگیرد. این آثار که از کشورهایی، چون اندونزی، برمه (میانمار)، هند، کامبوج و تایلند گردآوری شدهاند، با رویکردی پژوهشی و بر اساس جغرافیای فرهنگی معرفی میشوند و بازتابدهنده بخشی از میراث کهن هنر نمایش سایهای در آسیا هستند.
همچنین کتاب «برگزیده آثار مجموعه فرهنگیهنری برج آزادی» شامل گزیدهای از آثار شاخص گنجینه این مجموعه است که با هدف مستندسازی فعالیتهای هنری و معرفی ظرفیتهای هنرمندان، گردآوری و منتشر شده است. همزمان با رونمایی این کتاب، آثار برگزیده گنجینه برج آزادی و بنیاد رودکی که در کتاب معرفی شدهاند، در نگارخانههای برج آزادی به نمایش گذاشته میشود تا مخاطبان امکان مشاهده حضوری آثار را داشته باشند.
در پایان این رویداد، موزه عروسکهای سایهای برج آزادی با حضور مدیران فرهنگی و میهمانان، بهطور رسمی افتتاح و به مجموعه فضاهای فرهنگی برج آزادی افزوده خواهد شد؛ موزهای که با هدف حفظ، معرفی و پیوند میان گذشته و آینده یکی از کهنترین هنرهای نمایشی جهان شکل گرفته است.