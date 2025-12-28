مسدود شدن ۲۰۴ چاه غیر مجاز در مازندران
۲۰۴ حلقه چاه غیرمجاز با هدف جلوگیری از برداشت منابع زیرزمینی امسال در مازندران مسدود شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران از افزایش ۹۰ درصدی انسداد چاههای غیرمجاز در مازندران طی سه ماه اخیر نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال خبر داد و گفت: در حالی که طی ۶ ماه نخست امسال ۱۰۸ چاه غیرمجاز در نقاط مختلف استان مسدود شده بود در سه ماه پاییز ۹۶ حلقه چاه غیرمجاز در مازندران مسدود شد که مجموع تعداد انسداد چاه در مازندران را به ۲۰۴ حلقه رساند.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت بدون مجوز آب از منابع زیرزمینی جرم است و برداشتکنندگان نیز طبق قانون مجرم شناخته میشوند، افزود: پاییز امسال با تلاش همکاران در سراسر استان ۹۶ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد که نزدیک به ۲ برابر آمار کل چاههای غیرمجاز مسدود شده استان در ۶ ماه نخست امسال است.
وی با اشاره به آمار انسداد چاههای غیرمجاز مازندران در بازه ۹ ماهه پارسال ادامه داد: تعداد انسداد چاههای غیرمجاز در مازندران طی ۹ ماه اخیر نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۱۴ درصد بیشتر شده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران ادامه داد: با انسداد این ۲۰۴ حلقه چاه غیرمجاز در سال جاری از برداشت حدود ۷۹۰ هزار متر مکعب آب زیرزمینی پیشگیری شد.
موسوی افزود: با توجه به اینکه مجموع چاههای غیرمجاز مسدود شده مازندران در سال گذشته ۲۱۶ حلقه بود و اکنون در فاصله سه ماه مانده به پایان سال ۲۰۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده است، تعداد مجموع چاههای مسدود شده استان تا پایان سال جبیشتر از آمار سال گذشته خواهد شد که عزم جدی در برخورد با تخلفها در زمینه برداشت آب از منابع زیرزمینی را نشان میدهد.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل برداشت شن و ماسه از بستر رودخانهها و سواحل، حفر چاههای غیرمجاز یا تصرف حریم و بستر رودخانهها و محوطه سازهها و تاسیسات آبی موضوع را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ اطلاع دهند تا بلافاصله برای پیگیری اقدام شود.