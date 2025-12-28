حضور مربی و ورزشکار نیشابوری به اردوی تیم ملی پاراشنا
مربی و ورزشکار پاراشنای هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان نیشابور به اردوی تیم ملی پاراشنا دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان نیشابور، گفت: صادق اسدی به عنوان مربی تیم ملی و علی رشیدآبادی بهعنوان ورزشکار، از شهرستان نیشابور به این اردو دعوت شدهاند.
محمدرضا بهزیون گفت: هشتمین مرحله اردوی تیم ملی پاراشنا برای آمادهسازی برای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از تاریخ ۶ تا ۲۳ دیماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود.