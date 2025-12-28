پخش زنده
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ۲۷ نفر نیروی انسانی را از طریق برگزاری آزمون استخدامی جذب میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام کرد: در راستای ساماندهی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت برق، آزمون استخدامی شرکتهای تابعه وزارت نیرو برگزار میشود که سهم شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از این آزمون، جذب ۲۷ نفر نیرو است.
در مجموع هزار و ۳۱ نفر در شرکتهای توزیع نیروی برق کشور از طریق آزمون کتبی عمومی و تخصصی، مصاحبه و گزینش نهایی بهکارگیری خواهند شد.
داوطلبان بومی شهرستانها (بهاستثنای تهران و مراکز استانها) در این آزمون از اولویت برخوردار هستند.
طبق ضوابط اعلامشده، داوطلب بومی شهرستان فردی است که متولد همان شهرستان باشد یا حداقل ۱۰ سال سابقه سکونت مستمر در شهرستان مورد تقاضا داشته باشد.
نمره آزمون کتبی داوطلبان بومی با ضریب یکونیم محاسبه شده و این امتیاز در سایر مراحل آزمون نیز ملاک عمل قرار میگیرد.
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر همچنین تأکید کرده است: احراز بومی بودن از طریق محل تولد مندرج در شناسنامه یا ارائه مدارک معتبر سکونت از جمله استشهاد محلی تأییدشده توسط فرمانداری یا نیروی انتظامی، گواهی تحصیل یا اشتغال به کار رسمی و بیمهپردازی امکانپذیر خواهد بود.
در این آگهی، مشوقهای پیشبینیشده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز لحاظ شده است؛ بهگونهای که به ازای تأهل و هر فرزند، امتیازاتی در سقف سنی و نمره آزمون کتبی داوطلبان در نظر گرفته میشود.
بر اساس شرایط عمومی، داشتن تابعیت ایرانی، انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی برای آقایان، نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر، سلامت جسمی و روانی، اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و احراز صلاحیتهای عمومی از جمله الزامات شرکت در این آزمون است.
آزمون استخدامی شامل آزمون عمومی و تخصصی خواهد بود که ۷۰ درصد امتیاز نهایی به آزمون کتبی (۲۰ درصد عمومی و ۵۰ درصد تخصصی) و ۳۰ درصد به مصاحبه اختصاص دارد.
منابع آزمون عمومی شامل معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، اطلاعات عمومی، قانون کار و قانون اساسی، ریاضی و آمار مقدماتی، توانمندیهای ذهنی، زبان خارجی و فناوری اطلاعات اعلام شده است.