مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: به دنبال رخداد تندباد شدید در نقاط مختلف استان، سرعت وزش باد در شهر اردبیل به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: سرعت وزش باد در سایر شهرستان‌های استان نیز نسبتا بالا بود، به طوری که سرعت آن در شهر‌های سرعین، گرمی و مشکین‌شهر به ۶۱ کیلومتر بر ساعت رسید.

کوهی تصریح کرد: پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل: پیرو هشدار صادره در روز چهارشنبه هفته گذشته مبنی بر وزش باد‌های شدید در هفته جاری، در مناطق مرکزی استان (و با شدت کمتر در مناطق جنوبی)، با سرعت تند تا شدید تا روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تاکید کرد: تا عصر روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه، به‌طور متناوب در برخی مناطق استان بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود، که بیشترین مقدار بارش برف در نواحی کوهستانی استان انتظار می‌رود.

وی بیان کرد: از نظر دمایی نیز از دوشنبه شب تا صبح چهارشنبه کاهش محسوس دما و استقرار هوای سرد در مناطق مرکزی و جنوبی استان رخ خواهد داد.

با توجه به تشدید ناپایداری‌های جوی در این بازه زمانی و احتمال وقوع یخبندان و کولاک برف در جاده‌های کوهستانی، هشدار سطح زرد (شماره ۲۸) همچنان معتبر و بر رعایت توصیه‌های ارائه‌شده در آن تأکید می‌شود.