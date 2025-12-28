

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، از آغاز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر گلوگاه با ظرفیت ۶۹۰۰ متر مکعب در روز و پوشش جمعیتی بالغ بر ۳۶ هزار نفر خبر داد.

بهزاد برارزاده، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع آبی و محیط زیست گفت: این تصفیه‌خانه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته هوادهی گسترده و حذف ازت و فسفر، استاندارد‌های زیست‌محیطی را به شکل کامل رعایت می‌کند و کیفیت آب‌های زیرزمینی و سطحی منطقه را به طور چشمگیری ارتقا می‌دهد.





او با بیان اینکه طرح به روش EPC اجرا می‌شود و مدت زمان اجرای آن ۳۶ ماه است، ادامه داد: منابع مالی اجرای این طرح از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود.





مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران گفت: این طرح نمونه‌ای از تعهد شرکت به توسعه پایدار، ارتقای زیرساخت‌های فاضلاب شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منطقه است.