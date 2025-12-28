به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در پیام شاهین هاشمی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر آمده است: کسب رتبه نخست رادیو آبادان در ارزیابی‌های اخیر، افتخاری ارزشمند و نشانه‌ای روشن از تلاش‌های صادقانه، همت بلند و برنامه‌سازی حرفه‌ای مدیران، تهیه‌کنندگان، مجریان و کلیه کارکنان این مجموعه اثرگذار رسانه‌ای است.

این موفقیت، علاوه بر آنکه بیانگر توانمندی سرمایه‌های انسانی منطقه است، نشان‌دهنده نقش‌آفرینی مؤثر رادیو آبادان در ارتقای سطح آگاهی، نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در میان مردم شریف استان است.

اینجانب با تبریک صمیمانه این دستاورد به جامعه رسانه‌ای استان به‌ویژه خانواده بزرگ رادیو آبادان، از زحمات یکایک دست‌اندرکاران آن قدردانی نموده و توفیقات روزافزون ایشان را در خدمت‌رسانی فرهنگی و اطلاع‌رسانی شایسته به مردم عزیز از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.