فرماندار ویژه خرمشهر کسب رتبه نخست رادیو آبادان در ارزیابی مراکز ۳۳ گانه رسانه ملی را افتخاری ارزشمند برای منطقه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در پیام شاهین هاشمی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر آمده است: کسب رتبه نخست رادیو آبادان در ارزیابیهای اخیر، افتخاری ارزشمند و نشانهای روشن از تلاشهای صادقانه، همت بلند و برنامهسازی حرفهای مدیران، تهیهکنندگان، مجریان و کلیه کارکنان این مجموعه اثرگذار رسانهای است.
این موفقیت، علاوه بر آنکه بیانگر توانمندی سرمایههای انسانی منطقه است، نشاندهنده نقشآفرینی مؤثر رادیو آبادان در ارتقای سطح آگاهی، نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در میان مردم شریف استان است.
اینجانب با تبریک صمیمانه این دستاورد به جامعه رسانهای استان بهویژه خانواده بزرگ رادیو آبادان، از زحمات یکایک دستاندرکاران آن قدردانی نموده و توفیقات روزافزون ایشان را در خدمترسانی فرهنگی و اطلاعرسانی شایسته به مردم عزیز از درگاه خداوند متعال مسألت مینمایم.