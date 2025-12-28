به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ قصه گویان در بخش‌های مختلف از جمله قصه‌گویی سنتی و کلاسیک، ۱۰۰ ثانیه‌ای، آیینی، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ ها، نوجوان، علمی، مدرن و نوآورانه و همچنین نوآورانه با ابزار، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی امسال با اهدافی همچون ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی، توجه به نیاز‌های تربیتی کودکان و نوجوانان، ارزش‌گذاری بر روایت تک‌نفره، تقویت نگاه علمی به حوزه قصه‌گویی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه، شناسایی و حمایت از قصه‌گویان توانمند و گسترش ارتباطات فرهنگی بین‌المللی برگزار می‌شود.

سمیه رسولی بیان کرد: این جشنواره در سه گرایش اصلی «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی» شامل ترکیبی از شیوه‌های کهن و مدرن اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت مرحله استانی جشنواره گفت: این مرحله با هدف شناسایی استعداد‌های بومی، تقویت ظرفیت‌های محلی و انتخاب نمایندگان شایسته استان برای حضور در مراحل ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر بیان کرد: مرحله ملی و بین‌المللی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی از ۲۷ تا ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار خواهد شد.