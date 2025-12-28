پخش زنده
عموم علاقه مندان به شرکت در نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر دارالقرآن خانه کارگر تا دهم دی ماه فرصت دارند در این جشنواره ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از دارالقرآن خانه کارگر، دارالقرآن خانه کارگر، ثبتنام نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر را با هدف گسترش فرهنگ قرآن و ترویج فعالیتهای قرآنی در میان عموم مردم آغاز کرده است.
جشنواره قرآنی فجر که ویژه عموم علاقهمندان طراحی شده است، در بخشهای متنوع آوایی، معارفی، هنری و نوآفرینی قرآنی برگزار میشود و شرکتکنندگان میتوانند تا ۱۰ دی ماه با مراجعه به سامانه ketabequran.ir/fajr، برای ثبتنام اقدام کنند.
براساس اعلام دبیرخانه این جشنواره، ثبتنام تنها از طریق لینک اینترنتی جشنواره به نشانی ketabequran.ir/fajr امکانپذیر است و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به این پایگاه الکترونیکی، رشته مورد نظر خود را انتخاب کنند.
بخش آوایی این جشنواره شامل رشتههای؛ قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ جزء ابتدایی قرآن کریم، حفظ کل قرآن، حفظ جزء سی ویژه سنین ۳ تا ۱۵ سال، حفظ سوره مبارکه فجر ویژه کودکان ۳ تا ۷ سال و اذان ویژه آقایان است.
بخش معارفی جشنواره نیز شامل رشتههای؛ آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم (تفسیر نور سوره مبارکه فجر)، آشنایی با معارف نماز ویژه سنین ۹ تا ۱۵ سال و مفاهیم صلوات است.
همچنین در بخش هنری، رشتههای نقاشی ویژه سنین ۳ تا ۱۲ سال و خوشنویسی با خط نستعلیق از چهار آیه پایانی سوره مبارکه فجر برگزار میشود.
نوآفرینی قرآنی نیز از دیگر بخشهای این دوره از جشنواره است که با محوریت ایدهپردازی و خلاقیتهای نو در حوزه فعالیتهای قرآنی اجرا خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیههای مرتبط با نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر اطلاعرسانیهای دارالقرآن خانه کارگر را در پیامرسانهای داخلی به نشانی eitaa.com/ketabequran1 دنبال کنند.