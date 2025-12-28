به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از دارالقرآن خانه کارگر، دارالقرآن خانه کارگر، ثبت‌نام نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر را با هدف گسترش فرهنگ قرآن و ترویج فعالیت‌های قرآنی در میان عموم مردم آغاز کرده است.

جشنواره قرآنی فجر که ویژه عموم علاقه‌مندان طراحی شده است، در بخش‌های متنوع آوایی، معارفی، هنری و نوآفرینی قرآنی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند تا ۱۰ دی ماه با مراجعه به سامانه ketabequran.ir/fajr، برای ثبت‌نام اقدام کنند.

براساس اعلام دبیرخانه این جشنواره، ثبت‌نام تنها از طریق لینک اینترنتی جشنواره به نشانی ketabequran.ir/fajr امکان‌پذیر است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این پایگاه الکترونیکی، رشته مورد نظر خود را انتخاب کنند.

بخش آوایی این جشنواره شامل رشته‌های؛ قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ جزء ابتدایی قرآن کریم، حفظ کل قرآن، حفظ جزء سی ویژه سنین ۳ تا ۱۵ سال، حفظ سوره مبارکه فجر ویژه کودکان ۳ تا ۷ سال و اذان ویژه آقایان است.

بخش معارفی جشنواره نیز شامل رشته‌های؛ آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم (تفسیر نور سوره مبارکه فجر)، آشنایی با معارف نماز ویژه سنین ۹ تا ۱۵ سال و مفاهیم صلوات است.

همچنین در بخش هنری، رشته‌های نقاشی ویژه سنین ۳ تا ۱۲ سال و خوشنویسی با خط نستعلیق از چهار آیه پایانی سوره مبارکه فجر برگزار می‌شود.

نوآفرینی قرآنی نیز از دیگر بخش‌های این دوره از جشنواره است که با محوریت ایده‌پردازی و خلاقیت‌های نو در حوزه فعالیت‌های قرآنی اجرا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر اطلاع‌رسانی‌های دارالقرآن خانه کارگر را در پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی eitaa.com/ketabequran1 دنبال کنند.