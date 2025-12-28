تیم مهرگان نور در هفته نهم لیگ برتر والیبال، امروز در اصفهان به دنبال برد مقابل سپاهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران، ورامین، گرگان، یزد، اصفهان و گنبد پیگیری می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم مهرگان نور از ساعت ۱۶ امروز در سالن ملت اصفهان در دیداری دشوار، به مصاف فولاد مبارکه سپاهان می‌رود.

رحمان محمدی راد سرمربی جدید مهرگان در هفته هشتم نخستین برد خود و سومین برد این تیم را در جدال با پاس گرگان رقم زد و این هفته در اصفهان به دنبال چهارمین برد است. اما نباید فراموش کنیم که سپاهان تیم باتجربه و حرفه‌ای است که در هفته هشتم نیز موفق به شکست استقلال گنبد شد و در جایگاه سوم جدول باقی ماند. جدال یاران امیر غفور با هدایت محمد محمدکاظم مقابل شاگردان رحمان محمدی راد می‌تواند از جذاب‌ترین بازی‌های این هفته از رقابت‌ها باشد.

در جدول رده بندی تیم مهرگان نور با ۳ برد از ۸ بازی در رده هشتم و فولاد مبارکه سپاهان با ۶ برد از ۸ بازی در رده سوم جدول قرار دارند.

برنامه هفته نهم لیگ برتر والیبال:

یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴

فولاد مبارکه سپاهان – مهرگان نور

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶

شهداب یزد – شهرداری ارومیه

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – طبیعت اسلامشهر

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

صنعتگران امید – پیکان تهران

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷

سایپا تهران – چادر ملو اردکان

ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

پاس گرگان – رازین پلیمر تهران

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

استقلال گنبد – مس رفسنجان

گنبد کاووس، سالن المپیک، ساعت ۱۶