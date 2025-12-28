پخش زنده
امروز: -
سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر۲» و نمونه ارتقا یافته «کوثر» تا ساعاتی دیگر، بصورت همزمان به فضا پرتاب میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ صنعت فضایی ایران که اکنون در ردیف ۱۰ صنعت برتر جهان است، در آستانه رقم زدن برگ جدیدی از افتخار و اتکاء به دانش و مهارت بومی قرار گرفته و شمارش معکوس برای پرتاب سه دستاورد جدید صنعت فضایی ایران آغاز شده است و همه چیز مهیاست تا ساعت ۱۶:۴۵ عصر امروز یکشنبه، هفتم دی، ماهوارههای تمام ایرانی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقا یافته «کوثر» با پرتابگر سایوز از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شود.
مسیر ۱۸ ساله صنعت فضایی ایران، اینک با پرتاب سهگانه فضایی جدید به مسیر پرافتخار خود ادامه میدهد و ماهوارههای بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقا یافته «کوثر» آمادهاند تا توسط فناوران ایرانی به فضا پرتاب شوند و توانمندی فضایی کشورمان را به نمایش بگذارند.
از طراحی و ساخت اولین ماهواره بومی ایرانی ۱۸ سال سپری میشود، در طول این سالها همت و توانایی فناوران ایرانی تصویری روشن از اراده ایران در جهان ثبت کرد.
در ادامه همین مسیر رو به رشد، اکنون سه ماهواره ایرانی دیگر به نامهای پایا، ظفر ۲ و نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر به فضا پرتاب میشود.