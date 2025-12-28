ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی در سالن پلاتو ترنج بجنورد برگزار شد و پس از بررسی و داوری ۳۶۲ اثر ارسال شده به این جشنواره، برترین‌ها به بخش کشوری معرفی خواهند شد.

مرحله استانی بیست وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در خراسان شمالی شامگاه شنبه با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد و قصه‌گویان کودک، نوجوان و بزرگسال استان با روایت‌های خلاقانه و تأثیرگذار، خوش درخشیدند.

این جشنواره با داوری سارا امیدوار، محمد شاکری، اسماعیل عسکری و جواد کلیدری برگزار شد و برگزیدگان در بخش‌های گوناگون معرفی شدند.

بر اساس نظر هیئت داوران، در بخش سنتی و کلاسیک بزرگسال، الهه مقصودی، زهرا اسدی و فاطمه زارعی به عنوان برگزیده معرفی شدند و مصطفی برفه‌ای شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش سنتی و کلاسیک نوجوان نیز سحرناز مرادی، زهرا قشلاقی و شهروز آذری عنوان برگزیده را کسب کردند و حانیه صفرنیا و زینب عبدالله‌پور مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین ثنا آب‌برین به دلیل ارائه در بخش علمی، برگزیده و تقدیر شد و در بخش «ایثار و قهرمان»، سامینا مقروری موفق به کسب عنوان برگزیده شد.

در بخش «قصه‌های نو»، امیرعطا محمدی به عنوان برگزیده معرفی شد و در بخش «آیینی سنتی» نیز فاطمه حصاری عنوان برگزیده را به دست آورد. در این بخش، فاطمه رمضانی و یاسمن نوری شعرباف نیز به عنوان نوجوانان منتخب معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، در بخش مادربزرگ‌ها از اشرف تجلی و مرضیه حسین‌زاده تقدیر به عمل آمد.