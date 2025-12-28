مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت، در سال جاری تاکنون، ۱۰ ملک مازاد شناسایی و به کمیته ملی مولدسازی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن پیمانی گفت: امسال ۵ ملک مازاد متعلق به آموزش و پروررش، ۲ ملک مازاد ثبت احوال، ۲ ملک مازاد جهاد کشاورزی و یک ملک مازاد بهزیستی شناسایی شده است.

او افزود: همچنین ۲ ملک مازاد راه و شهرسازی و یک ملک مازاد مرکز بهداشت و یک ملک مازاد اداره کار که در سال قبل شناسایی شده بود نیز امسال مولدسازی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به قانون مولدسازی دارایی‌های دولت، تأکید کرد: یکی از روش‌های تحرک بخشی توسعه استان‌ها، به حرکت درآمدن طرح های معطل مانده با استقاده از ظرفیت این قانون است و قرار نیست رقمی از درآمد مولدسازی صرف امور جاری شود بلکه درآمد مولدسازی هر استان برای تکمیل طرح های عمرانی همان استان تخصیص داده می‌شود.

پیمانی تصریح کرد: مولدسازی، استفاده بهینه از اموال است که از طرق مختلف از جمله تهاتر، مشارکت در ساخت و معاوضه با بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و یا پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران که طرح‌های عمرانی را اجرا کرده‌اند انجام می‌شود.