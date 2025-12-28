پخش زنده
برنامه طنز سیاسی «درنگ» با نگاهی هجوآمیز به سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و مستند گزارشی «سردار دلها» با روایتی مردمی از شنیدن خبر شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، از رادیو فرهنگ روانه آنتن میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه طنز سیاسی «درنگ» روز یکشنبه هفتم دیماه ساعت ۲۱:۰۰ با نگاهی انتقادی و طنزآلود به سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
«درنگ» تلاشی متفاوت در پیوند طنز و سیاست است؛ برنامهای که با زبان هجو و روایت، به سراغ سیاستهای دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و مفهوم موسوم به «پیمان ابراهیم» میرود و این موضوعات را از زاویهای انتقادی بازخوانی میکند.
این برنامه حاصل همکاری مشترک رادیو فرهنگ و شبکه نسیم است و با اجرای امیر عضد و رضا فرخی تولید میشود؛ برنامهای که میکوشد مخاطب را همزمان به خنده و تأمل وادارد.
«درنگ» بدون ورود به تحلیلهای خشک سیاسی، با بهرهگیری از طنز، تناقضها و لایههای پنهان سیاستهای روز جهان را برجسته میکند. این برنامه روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه ساعت ۲۱ از رادیو فرهنگ پخش میشود و نسخه تلویزیونی آن نیز سهشنبه تا پنجشنبه حوالی ساعت ۱۸ از شبکه نسیم روی آنتن میرود.
مستند «سردار دلها»
مستند گزارشی «سردار دلها» نیز روز یکشنبه ۷ دیماه ساعت ۱۹:۰۰ با بازخوانی لحظه شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و واکنشهای مردمی به شنیدن این خبر، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
این مستند با پخش اعلام رسمی خبر شهادت، فضای بهت، اندوه و همدلی مردمی را روایت میکند که نخستین بار این واقعه تلخ را شنیدند؛ احساسی مشترک که از کوچه و خیابان تا خانهها و محل کار مردم جریان یافت.
«سردار دلها» روایتی صمیمی و مردمی از جایگاه این شهید بزرگوار ارائه میدهد؛ جایگاهی فراتر از یک فرمانده نظامی و نزدیک به قلبهای مردم. در این مستند، خاطرات و حسوحال افرادی بازگو میشود که حاج قاسم را نه فقط در قاب خبرها، بلکه در میدانهای حضور و خدمت به مردم دیدهاند؛ از روزهای سخت سیل لرستان تا روایت فرزندان شهدا از منش، تواضع و مرام او روایت می شود.
این مستند بدون گفتوگوهای رسمی و با کنار هم نشاندن روایتهای مردمی، تصویری یکپارچه از حاج قاسم سلیمانی بهعنوان «سردار دلها» ترسیم میکند.
مستند «سردار دلها» به تهیهکنندگی سمیه نجفی، یکشنبه ۷ دیماه ساعت ۱۹:۰۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود.