فرمانده انتظامی دشت‌آزادگان گفت: ۸ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق که به‌طرز ماهرانه‌ای زیر بار آجر جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت‌سیاح اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۱ امام سوسنگرد حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه کامیون حامل بار آجر مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از خودروی مذکور دریافتند راننده با هدف فریب پلیس، اقدام به بارگیری آجر کرده، اما در زیر بار، مخازن سوخت را به‌صورت غیرقانونی جاسازی کرده است که در این عملیات، مقدار ۸ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.

سرهنگ بیت‌سیاح با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ریالی این محموله را بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.