به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با اعلام فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، میلاد قلاوند داور بین‌المللی کشتی و از داوران شهرستان آبادان، به عنوان داور در رقابت‌های بین‌المللی کشتی وهبی امره و یاشار دوغو کشور ترکیه حضور خواهد داشت.

این مسابقات معتبر بین‌المللی در روز‌های ۱۷ الی ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر آنتالیا برگزار می‌شود و جمعی از برترین تیم‌ها و کشتی‌گیران جهان در آن به رقابت خواهند پرداخت.

در این دوره از رقابت‌ها، تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان حضور دارند و قضاوت این رویداد توسط داوران مطرح بین‌المللی انجام خواهد شد که انتخاب میلاد قلاوند نشان از جایگاه فنی و سطح بالای داوری وی در میادین بین‌المللی دارد.