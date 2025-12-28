پخش زنده
امروز: -
میلاد قلاوند داور بینالمللی کشتی و از داوران آبادان رقابتهای بین المللی کشتی ترکیه را قضاوت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با اعلام فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، میلاد قلاوند داور بینالمللی کشتی و از داوران شهرستان آبادان، به عنوان داور در رقابتهای بینالمللی کشتی وهبی امره و یاشار دوغو کشور ترکیه حضور خواهد داشت.
این مسابقات معتبر بینالمللی در روزهای ۱۷ الی ۲۱ دیماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر آنتالیا برگزار میشود و جمعی از برترین تیمها و کشتیگیران جهان در آن به رقابت خواهند پرداخت.
در این دوره از رقابتها، تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان حضور دارند و قضاوت این رویداد توسط داوران مطرح بینالمللی انجام خواهد شد که انتخاب میلاد قلاوند نشان از جایگاه فنی و سطح بالای داوری وی در میادین بینالمللی دارد.