مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بر امحای اصولی و غیرقابل بازگشت تجهیزات استخراج رمزارز غیرمجاز تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، در نشست نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، ادارات کل استاندارد و اموال تملیکی، امحای ماینرهای غیرمجاز، ابعاد قانونی، فنی و نظارتی موضوع مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم امحای اصولی و غیرقابل بازگشت تجهیزات استخراج رمزارز غیرمجاز تأکید شد.
حمیدرضا هاشم نژاد مجری رمزارز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت:باید با این اقدام ضمن حفاظت از شبکه برق، از بازچرخانی و بهرهبرداری غیرقانونی این تجهیزات جلوگیری شود.
شرکتکنندگان همچنین بر ضرورت همکاری بین دستگاهی و مستندسازی کامل فرآیند امحا برای رعایت ضوابط قانونی و حفظ ایمنی تأکید کردند.
مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۴۰ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای امنیتی کشف شده و در این مراکز ۲۸۴ دستگاه ماینر ضبط شده است. این رقم نسبت به سال گذشته که تنها ۱۹ دستگاه بود، رشد قابل توجهی دارد.
هاشمنژاد با اشاره به اثرات مصرف برق این دستگاهها گفت: هر دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ تا ۱۲ خانوار برق مصرف میکند و یک مرکز غیرمجاز با ۱۰ ماینر میتواند معادل مصرف ۱۲۰ خانوار برق مصرف کند. در سطح کشور تاکنون حدود ۲۷۰ هزار ماینر غیرمجاز کشف شده که مصرف برق آنها معادل هزار مگاوات است و حدود ۲۰ درصد ناترازی شبکه ناشی از مصرف غیرمجاز ماینرهاست.
وی همچنین گفت: شهروندان در صورت مشاهده مراکز غیرمجاز میتوانند اطلاعات محل را با ذکر استان، شهرستان و آدرس به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند. هویت گزارشدهنده محرمانه باقی میماند و به ازای کشف هر دستگاه ماینر غیرمجاز، ۱.۵ میلیون تومان پاداش تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تعلق میگیرد.
مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: با همکاری مردم و نهادهای امنیتی، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز ادامه دارد و اطلاعرسانی صحیح نقش مهمی در کاهش مصرف غیرمجاز برق و حفظ پایداری شبکه دارد.