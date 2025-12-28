رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، برنامه‌های روز جهانی مقاومت و هفته بصیرت را تشریح و از عموم مردم برای حضور در مراسم‌ها دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت‌الاسلام مهدی عبدی اظهار کرد: برنامه‌های هفته مقاومت شامل افتتاحیه نمایشگاه «مکتب حاج قاسم» در دهم دی ماه ساعت ۱۶ عصر در حیدریه امیرالمؤمنین با حضور حضرت حجت‌الاسلام غفوری نماینده ولی فقیه در استان، و برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای تخریب و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در چهاردهم دی ماه خواهد بود. این مراسم‌ها به ترتیب صبح ساعت ۹:۳۰ در مسجد شهرک تکاور و عصر ساعت ۱۹ در حیدریه امیرالمؤمنین برگزار می‌شوند.

وی از عموم مردم دعوت کرد تا در این برنامه‌ها حضور یافته و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه سپهبد شهید سردار دل‌ها، پیوند خود را با آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس مستحکم کنند.

حجت‌الاسلام مهدی عبدی با قدردانی از همکاری فرمانداران و فرماندهان نواحی سپاه در سراسر استان و سایر دستگاه‌های فرهنگی، گفت: قبل از هفته مقاومت، هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی برای این مناسبت در نظر گرفته شده است. این برنامه‌ها با هدف پاسداشت حماسه هشتم دی ماه سال ۸۸ در سراسر استان اجرا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: مراسم اصلی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، هشتم دی ماه در مسجد النبی طاق‌بستان کرمانشاه راس ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و سخنران این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین طیبی‌فر، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.