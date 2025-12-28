پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ درست است که چای شیرین در وعده صبحانه مزه خوب و دلچسبی دارد، اما شکر برای مغزتان مفید نیست و سلامت شما را تهدید میکند.
شکر همراه با چای میتواند سلامت دندانها و کبد را به خطر بیاندازد و وزن را بالا ببرد.
بررسیها نشان میدهند مصرف مداوم شکر در وعده صبحانه روی عملکرد مغز هم تاثیر گذاشته و کارایی آن را کاهش میدهد و دانشمندان در این زمینه پژوهشهای مختلفی را انجام دادهاند.
آن دسته از رژیمهای غذایی که فقط شامل قند و "فروکتوز" هستند فعالیتهای مغز را تحت تاثیر قرار میدهند، چون توانایی انسولین را برای کمک به سلولهای مغز مختل میکند.
قند فروکتوز در میوهها نیز یافت میشود، اما قند آن برای بدن مشکل زا نیست و مشکل زمانی ایجاد میشود که شکر همراه با نوشیدنیهای داغ به ویژه در وعده صبحانه مصرف شود و متخصصان توصیه میکنند برای سلامت تان مصرف شکر را محدود کنید و به جای آن از "اسیدهای چرب امگا ۳" در وعده صبحانه استفاده کنید، زیرا مصرفشان باعث افزایش هوش و حواس میشود