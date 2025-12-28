معاون توانبخشی بهزیستی ایلام از راه‌یابی ۳ اثر نمایشی از این استان به نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان زاگرس خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «صادق خزلی» معاون توانبخشی بهزیستی ایلام اظهار داشت: نهمین جشنواره تئاتر معلولان منطقه زاگرس ۹ لغایت ۱۲ دی‌ماه جاری به میزبانی استان کردستان برگزار که از استان ایلام ۲ اثر خیابانی و یک اثر صحنه‌ای برای حضور در این رویداد هنری پذیرفته شده است.

وی افزود: در این جشنواره در مجموع ۱۷ گروه نمایشی از استان‌های ایلام، کرمانشاه، همدان و لرستان به رقابت خواهند پرداخت که فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های هنری افراد دارای معلولیت و تقویت حضور اجتماعی آنان به شمار می‌رود.

معاون توانبخشی بهزیستی ایلام با تأکید بر اهمیت هنر نمایش در توانمندسازی جامعه هدف تصریح کرد: حضور هنرمندان دارای معلولیت در این جشنواره، جلوه‌ای روشن از اراده، خلاقیت و توانمندی‌های بی‌مرز آنان است که می‌تواند نگاه جامعه را نسبت به ظرفیت‌های این عزیزان عمیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر سازد.

خزلی هدف اصلی این رویداد فرهنگی را توانمندسازی افراد دارای معلولیت، ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد انگیزه و نشاط اجتماعی عنوان کرد و گفت: بهزیستی استان ایلام همواره از فعالیت‌های فرهنگی و هنری حمایت می‌کند تا بستری مناسب برای شکوفایی استعداد‌ها در فضایی مبتنی بر احترام و اعتمادبه‌نفس فراهم شود.