به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیین تجلیل از آموزش‌دهندگان سوادآموزی شهرستان مهریز، هم‌زمان با فرارسیدن هفتم دی‌ماه روز سوادآموزی، با حضور امام جمعه مهریز، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان یزد و مدیر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.

در این مراسم که در دفتر امام جمعه مهریز برگزار شد، حجت‌الاسلام محی‌الدینی با تأکید بر نقش مهم سوادآموزی در رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه، گفت: توسعه سواد و آگاهی به‌ویژه در روستا‌ها و مناطق دورافتاده، زمینه‌ساز کاهش محرومیت‌ها و ارتقای سطح زندگی مردم است.

وی با قدردانی از تلاش‌های آموزش‌دهندگان سوادآموزی، افزود: فعالیت در این عرصه نیازمند صبر، انگیزه و احساس مسئولیت اجتماعی است و زحمات دلسوزانه آموزش‌دهندگان شایسته حمایت و قدردانی است.

در ادامه، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان یزد و همچنین مدیر آموزش و پرورش مهریز، گزارشی از روند اجرای برنامه‌های سوادآموزی در شهرستان ارائه کردند و بر ضرورت تداوم و تقویت این برنامه‌ها به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار تأکید داشتند.

در پایان این آیین، با اهدای لوح تقدیر از آموزش‌دهندگان سوادآموزی شهرستان مهریز تجلیل شد.