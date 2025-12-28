پخش زنده
آیین تجلیل از آموزشدهندگان سوادآموزی شهرستان مهریز، همزمان با فرارسیدن هفتم دیماه روز سوادآموزی، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیین تجلیل از آموزشدهندگان سوادآموزی شهرستان مهریز، همزمان با فرارسیدن هفتم دیماه روز سوادآموزی، با حضور امام جمعه مهریز، معاون سوادآموزی ادارهکل آموزش و پرورش استان یزد و مدیر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.
در این مراسم که در دفتر امام جمعه مهریز برگزار شد، حجتالاسلام محیالدینی با تأکید بر نقش مهم سوادآموزی در رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه، گفت: توسعه سواد و آگاهی بهویژه در روستاها و مناطق دورافتاده، زمینهساز کاهش محرومیتها و ارتقای سطح زندگی مردم است.
وی با قدردانی از تلاشهای آموزشدهندگان سوادآموزی، افزود: فعالیت در این عرصه نیازمند صبر، انگیزه و احساس مسئولیت اجتماعی است و زحمات دلسوزانه آموزشدهندگان شایسته حمایت و قدردانی است.
در ادامه، معاون سوادآموزی ادارهکل آموزش و پرورش استان یزد و همچنین مدیر آموزش و پرورش مهریز، گزارشی از روند اجرای برنامههای سوادآموزی در شهرستان ارائه کردند و بر ضرورت تداوم و تقویت این برنامهها بهویژه در مناطق کمبرخوردار تأکید داشتند.
در پایان این آیین، با اهدای لوح تقدیر از آموزشدهندگان سوادآموزی شهرستان مهریز تجلیل شد.