به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ طی ارزیابی اداره کل صدای استان‌ها و بر اساس شاخص‌های مختلف در واحد‌های ارزیابی، طرح و برنامه، هماهنگی تولید، پشتیبانی و رادیو نما در دو فصل بهار و تابستان ۱۴۰۴، رادیو آبادان در صدر مراکز ۳۳ گانه استان‌های صدا وسیما قرار گرفت.

این گزارش حاکی است، رادیو آبادان در فصل تابستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل بهار سال جاری با افزایش قابل توجه ۳۲.۳ درصد در میزان شنوندگان رو به رو بوده که این افزایش را می‌توان در تقویت ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، توجه به برنامه‌های تعاملی و میدانی و توجه به مطالبات عمومی مردم در رادیو دانست.

همچنین در این گزارش آمده است، رادیو آبادان با ارایه محتوای متنوع و اقدامات فنی توانسته نسبت به فصل بهار تا ۰.۶ در میزان رضایت شنوندگان خود به موفق شود که این نشان دهنده تقویت ارتباط با مخاطبان و بهبود کیفیت برنامه‌ها است.

شماری از مسئولان منطقه این موفقیت را به دست اندرکاران شبکه آبادان تبریک گفتند و آن را افتخاری ارزشمند و نشانه‌ای روشن از تلاش‌های صادقانه، همت بلند و برنامه‌سازی حرفه‌ای مدیران، تهیه‌کنندگان، مجریان و همه کارکنان این مجموعه اثرگذار رسانه‌ای دانستند.

و بیان کردند این موفقیت، علاوه بر آنکه بیانگر توانمندی سرمایه‌های انسانی منطقه است، نشان‌دهنده نقش‌آفرینی مؤثر رادیو آبادان در ارتقای سطح آگاهی، نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در میان مردم شریف استان است.