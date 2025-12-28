نمایش رادیوتئاتر «تلخک» در میان ۶ اثر برگزیده نهایی بخش رادیوتئاتر، به مرحله پایانی داوری چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، نمایش رادیوتئاتر «تلخک» به کارگردانی هانیه پیرامی از خراسان جنوبی، در میان ۶ اثر برگزیده نهایی بخش رادیوتئاتر، به مرحله پایانی داوری چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافت.

هیأت انتخاب بخش رادیوتئاتر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، آثار پذیرفته‌شده این بخش را اعلام کرد که در میان ۱۲۲ اثر متقاضی از سراسر کشور، تنها ۶ اثر موفق به راهیابی به مرحله نهایی شدند.

در این میان، نمایش رادیوتئاتر «تلخک» به تهیه کنندگی و کارگردانی هانیه پیرامی و نویسندگی مرحومه منصوره عسکری دشت بیاض از صدا و سیمای خراسان جنوبی، به عنوان یکی از آثار برگزیده نهایی، افتخاری ارزشمند برای هنرمندان رادیویی استان رقم زد و نام خراسان جنوبی را در معتبرترین رویداد تئاتری کشور مطرح کرد.

نمایش رادیوتئاتر «تلخک» روایتی آینه‌وار از تاریخ مبارزه ملت ایران با استعمار و استبداد است؛ اثری که با مرور مقاطعی از دوران محمدعلی‌شاه قاجار، جهانگیرخان صوراسرافیل و دهخدا، بر هویت، غیرت و ایستادگی مردم این سرزمین تأکید دارد.

آثار راه‌یافته به این بخش، ۲۳ دی‌ماه سال جاری همزمان با افتتاحیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، به صورت زنده و در حضور مخاطبان در شهر کرمان اجرا خواهند شد.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری وحید فخرموسوی، بهمن‌ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.