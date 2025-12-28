به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هفدهمین نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف با حضور ۴۴ مشارکت‌کننده از ۱۶ استان کشور با حضور استاندار مرکزی، رئیس ملی مرکز فرش ایران، رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی کشور و جمعی دیگر از مسئولان، در محل نمایشگاه بین‌المللی استان مرکزی در اراک گشایش یافت.

این نمایشگاه تا ۱۲ دی‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی استان مرکزی در اراک دایر است.

این رویداد با ایجاد ۴۴ غرفه از ۱۶ استان کشور، جلوه‌ای از ظرفیت‌های گسترده هنر و صنعت فرش دستباف ایران را به نمایش گذاشته است.