آغاز بکار نمایشگاه صنایعدستی و سوغات در جویبار
نمایشگاه صنایعدستی، هدایا و سوغات بهمناسبت اولین سالگرد ثبت ملی جشنواره گلنرگس روستای کردکلا جویبار برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان جویبار با اشاره به نخستین سالگرد ثبت ملی جشنواره گلنرگس روستای کردکلا، گفت: این نمایشگاه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، ۷ دیماه در روستای کردکلا برگزار خواهد شد.
محسن نژادابراهیم افزود: نمایشگاه صنایعدستی، هدایا و سوغات شهرستان جویبار با همکاری فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورای اسلامی روستای کردکلا برنامهریزی شده است.
او ادامه داد: در این نمایشگاه، فعالان و تولیدکنندگان صنایعدستی، هدایا و سوغات از سراسر شهرستان جویبار و شهرستانهای همجوار، محصولات خود را در قالب ۶۰ غرفه به گردشگران و علاقهمندان عرضه خواهند کرد.
نژادابراهیم هدف از برگزاری این رویداد را معرفی توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی، ترویج فرهنگ گردشگری روستایی و آشنایی عموم مردم با آداب و رسوم، صنایعدستی و سوغات مناطق مختلف عنوان کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جویبار تصریح کرد: در این نمایشگاه انواع صنایعدستی شامل سفال سنتی، میناکاری، چرم سنتی، گلیم، حکاکی روی چرم، احجام چوبی و زیورآلات دستی و همچنین سوغات و خوراکهای محلی از جمله آش دوغ محلی، غذاهای ارگانیک، عسل طبیعی، شیرینی و شکلات در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
او با اشاره به استقبال چشمگیر مردم در سالهای گذشته از نمایشگاه صنایعدستی جشنواره گل نرگس کردکلا گفت: این نمایشگاه از ۷ تا ۱۲ دیماه برای بازدید عموم آزاد است.
نمایشگاه صنایعدستی، هدایا و سوغات شهرستان جویبار در روستای کردکلا، مسیر آببندان، مجموعه ورزشی شهدای کردکلا برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب از آن بازدید کنند.