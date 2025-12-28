پخش زنده
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از شتابگیری توسعه زیرساختهای ارتباطی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اعلام تمرکز دولت چهاردهم بر ارتقای کیفیت ارتباطات گفت: بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه پیشرفت، سه محور توسعه ارتباطات روستایی، گسترش فیبر نوری منازل و کسبوکارها و ارتقای سایتهای تلفن همراه به نسل پنجم، بهصورت همزمان در استان در حال اجراست.
وی با اشاره به تفاوت رویکرد برنامه هفتم نسبت به برنامههای پیشین افزود: در این برنامه، کیفیت ارتباطات بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته و دو پروژه کلان توسعه ارتباطات روستایی و توسعه فیبر نوری منازل و کسبوکارها با جدیت دنبال میشود.
اعزی با بیان اینکه تاکنون ۱۵ شهر مازندران از پوشش فیبر نوری منازل و کسبوکارها برخوردار شدهاند، گفت: عملیات اجرایی این پروژه در ۱۰ شهر دیگر نیز در حال انجام است و بیش از ۴۵ هزار مشترک مازندرانی در حال حاضر از اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری استفاده میکنند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با تأکید بر نقش اینترنت ثابت در بهبود کیفیت ارتباطات تصریح کرد: توسعه فیبر نوری علاوه بر ارتقای کیفیت اینترنت ثابت، موجب کاهش بار ترافیکی شبکه تلفن همراه و بهبود اینترنت سیار خواهد شد.
وی با اشاره به توسعه نسل پنجم تلفن همراه گفت: شهرستان بابل نخستین شهر کشور است که بهصورت ۱۰۰ درصدی تحت پوشش 5G قرار گرفته و در مجموع ۸۴ سایت تلفن همراه در استان به نسل پنجم ارتقا یافتهاند که این میزان توسعه در هشت ماه اخیر، رشدی دوبرابری را نشان میدهد.
اعزی با اشاره به ویژگی جمعیت شناور استان افزود: مازندران با جمعیتی حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، در ایام خاص با افزایش قابل توجه جمعیت مواجه میشود، بهگونهای که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، جمعیت استان به بیش از ۱۳ میلیون نفر رسید اما با مدیریت ترافیک شبکه و استقرار سایتهای پرتابل، خدمات ارتباطی بدون اختلال ارائه شد.
وی از راهاندازی ۱۰۱ سایت ارتباطی روستایی در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این سایتها، ۱۲۰ روستای استان به اینترنت پرسرعت متصل شدند و توسعه ارتباطات در مناطق کوهستانی و جنگلی با وجود دشواریهای جغرافیایی ادامه دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اشاره به شاخصهای ارتباطی استان اظهار کرد: پهنای باند ورودی استان حدود ۲۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه است و مجموع ضریب نفوذ اینترنت ثابت و سیار به ۱۵۹ درصد رسیده که در دولت چهاردهم بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
وی طول شبکه فیبر نوری استان را ۱۴ هزار و ۶۴۴ کیلومتر اعلام کرد و افزود: این حوزه در دولت چهاردهم رشد ۱۷.۵ درصدی را تجربه کرده و برنامههای توسعه ارتباطات در ۱۳۰ نقطه گردشگری استان نیز در حال اجراست.
اعزی در بخش دیگری از سخنان خود به شتابگیری اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: پروژه پارک فاوا مازندران که سالها متوقف مانده بود، با دستور وزیر ارتباطات وارد فاز اجرایی شده و اکنون به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده است.
وی در پایان با اشاره به پروژههای دولت هوشمند افزود: میانگین زمان پاسخگویی در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند از ۲۰ روز به ۶ روز کاهش یافته و پروژه GNAF نیز در بخش شهری استان به ۸۴ درصد پیشرفت رسیده است که مازندران را در زمره استانهای برتر کشور قرار داده است.