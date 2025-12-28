به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این عقاب پس از لحظاتی پهپاد را رها کرد و خوشبختانه این دستگاه تصویربرداری سالم است.

عقاب طلایی از پرندگان شکاری و از نادر و کمیاب‌ترین حیوانات بومی حیات وحش ایران است.

بنابر اعلام اداره کل محیط زیست خراسان شمالی این گونه عقاب در فهرست پرندگان در معرض خطر انقراض ایران قرار دارد که طول بال آن ۷۵ تا ۸۸ سانتی متر است.

احتمالا این عقاب جوان است که به پهپاد واکنش نشان داده و به آن حمله کرده است.

عموما عقاب‌های باتجربه به این موارد واکنش نشان نمی‌دهند.