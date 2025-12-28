به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار اصفهان دیشب در جلسه انتخاب معتمدان هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر‌های شهرستان گفت: انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی در بسیاری از استان ها، ازجمله اصفهان به صورت تک انتخاباتی و تمام الکترونیک در یازدهم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

محمدعلی احمدی با بیان اینکه ملاک‌ها و معیار‌هایی برای انتخاب معتمدان هیأت اجرایی در قانون تعیین شده است، اضافه کرد: ۳۰ نفر از معتمدان شهرستان اصفهان که به هیأت نظارت معرفی و پس از تأیید به این جلسه دعوت شدند را از احزاب و گروه‌ها با سلایق و نگرش‌های سیاسی مختلف انتخاب کردیم که انتخاباتی در تراز مردم اصفهان برگزار شود.

وی به اهمیت توجه به چهار راهبرد اصلی مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت در انتخابات پیش رو که رهبر معظم انقلاب همواره در انتخابات‌های گذشته بر آنها تأکید کردند، اشاره کرد و گفت: هیأت‌های اجرایی می‌توانند در اجرای این چهار راهبرد اصلی در انتخابات تأثیر بسزایی داشته باشند.

وی ادامه داد:طبق قانون انتخابات شورا‌های اسلامی، از بین ۳۰ نفر معتمدان، ۸ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۵ نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند که پس از رأی گیری از بین ۳۰ نفر از معتمدان، حیدر قاسمی، محمد صافی دستجردی، رضا مختاری، مسعود فرقانی، علیرضا صلواتی، حسین دهقانی، محمد اعتدادی و رسول جعفری به عنوان ۸ عضو اصلی هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر‌های شهرستان و ایمان محبی، رضا صفری، محمدعلی طرفه، احمد مقیمی و عبدالمجید بابا صفری نیز به عنوان ۵ عضو علی البدل هیأت اجرایی انتخاب شدند.