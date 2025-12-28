فراخوان رسمی بورس صنعت و مشاغل حین تحصیل ویژه دانشجویان و صاحبان صنایع، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، فراخوان انتخاب و جذب دانشجویان مستعد دانشگاه‌های کشور توسط شرکت‌های صنعتی را در قالب طرح «بورسیه صنعت و مشاغل» برای سال جاری منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان، واحدهای صنعتی می‌توانند با هدف انطباق آموزش نیروی انسانی متخصص ـ به‌ویژه در حوزه‌های مهندسی ـ با نیازهای واقعی صنعت، دانشجویان را تحت پوشش بورسیه قرار دهند.

در این طرح، دانشجویان ضمن تحصیل، مهارت‌های عملی را از طریق حضور برنامه‌ریزی‌شده در واحد صنعتی فرا می‌گیرند.

طبق آیین‌نامه بورس صنعت و مشاغل، تا ۳۲ واحد درسی دانشجو با نظر شرکت صنعتی تعیین شده و دانشجو موظف است ماهانه ۳۲ ساعت در واحد صنعتی حضور داشته باشد.

مدیران واحدهای صنعتی استان برای دریافت اطلاعات بیشتر و طرح پرسش‌های احتمالی می‌توانند با سرکار خانم مولاپناه به شماره ۰۹۱۲۰۱۹۱۴۸۶ تماس حاصل کنند.